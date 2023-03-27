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08:43, 27 марта 2023Россия

В российской больнице скончалась мать убитого отцом 10-месячного мальчика

В Благовещенске в больнице скончалась изрезанная мужем мать убитого 10-месячного мальчика

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В больнице Благовещенска Амурской области скончалась изрезанная мужем мать убитого 10-месячного мальчика. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 26 марта женщина была госпитализирована с ножевыми ранениями. В больницу также доставили ее сына, у которого зафиксировали черепно-мозговую травму, однако медики не смогли спасти жизнь мальчика.

Накануне Следственный комитет Амурской области сообщил «Ленте.ру» о задержании 32-летнего россиянина, подозреваемого в убийстве своего 10-месячного сына и порезавшего жену ножом. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Ранее в Екатеринбурге женщина убила двух своих детей в возрасте 5 и 8 лет, после чего покончила с собой. Супруг россиянки в день происшествия был на работе. Тело матери прохожие обнаружили под окнами дома на Технической улице.

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Константин Лысяков
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