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12:24, 26 марта 2023Силовые структуры

32-летний россиянин убил десятимесячного сына и изрезал его мать

В Амурской области задержали отца за убийство десятимесячного сына и нападение на его мать

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Амурской области задержали 32-летнего отца, убившего десятимесячного ребенка и изрезавшего его мать. Об этом в воскресенье, 26 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 26 марта в Амурскую детскую клиническую больницу привезли маленького мальчика с черепно-мозговой травмой. Он скончался. Кроме того, в больницу доставили мать ребенка в тяжелом состоянии. На ее теле были ножевые ранения.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ и части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Отца мальчика по подозрению в совершении преступления поместили в изолятор временного содержания (ИВС). Сейчас следователи проводят осмотр место происшествия и допрашивают свидетелей.

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Екатерина Власова
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