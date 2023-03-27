Конте покинул пост главного тренера «Тоттенхэма»

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Антонио Конте покинул пост

Главный тренер английского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте покинул пост. Об этом сообщается на сайте лондонской команды.

Утверждается, что контракт с итальянским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен помощник Конте Кристиан Стеллини.

За 10 игр до конца сезона Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» занимает 4 строчку.

Конте присоединился к «шпорам» в ноябре 2021 года. Контракт с ним был рассчитан до лета 2023 года с опцией продления.

Также Конте известен по работе с «Аталантой», «Ювентусом», «Интером» и сборной Италии. С 2016-го по 2018 год итальянец возглавлял лондонский «Челси». Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и завоевал Кубок страны.