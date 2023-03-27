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06:22, 27 марта 2023Спорт

Конте покинул пост главного тренера «Тоттенхэма»

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Антонио Конте покинул пост

Фото: Action Images / Reuters

Главный тренер английского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте покинул пост. Об этом сообщается на сайте лондонской команды.

Утверждается, что контракт с итальянским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен помощник Конте Кристиан Стеллини.

За 10 игр до конца сезона Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» занимает 4 строчку.

Конте присоединился к «шпорам» в ноябре 2021 года. Контракт с ним был рассчитан до лета 2023 года с опцией продления.

Также Конте известен по работе с «Аталантой», «Ювентусом», «Интером» и сборной Италии. С 2016-го по 2018 год итальянец возглавлял лондонский «Челси». Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и завоевал Кубок страны.

Марина Совина
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