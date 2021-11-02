«Тоттенхэм» назвал имя нового главного тренера

Новым главным тренером «Тоттенхэма» назначен итальянец Антонио Конте. Имя наставника было названо на сайте лондонской команды.

Контракт с 52-летним специалистом рассчитан до лета 2023 года, существует также опция продления. Финансовые условия соглашения не разглашаются.

В понедельник, 1 ноября, пост главного тренера английского клуба покинул португалец Нуну Эшпириту Санту. Он проработал в команде четыре месяца. «Тоттенхэм» набрал 15 очков в десяти турах и занимает девятое место в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Конте известен по работе с «Аталантой», «Ювентусом», «Интером» и сборной Италии. С 2016-го по 2018 год итальянец возглавлял лондонский «Челси». Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и завоевал Кубок страны.