«Тоттенхэм» уволил главного тренера через четыре месяца после назначения

«Тоттенхэм» уволил Нуну Санту с поста главного тренера, он работал в клубе четыре месяца

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте лондонского клуба.

Вместе с португальцем руководители «шпор» приняли решение уволить его помощников Яна Катро, Руи Барбосу и Антонио Диасом. Имя преемника Санту клуб пообещал назвать в ближайшее время.

Управляющий директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи пожелал тренерам успехов в дальнейшей карьере. Он также выразил сожаление, что клубу пришлось принять такое решение. В качестве главного тренера «Тоттенхэма» португалец проработал четыре месяца.

Рассчитанный до 2023 года контракт он подписал 30 июня. После десяти туров Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонцы занимают восьмое место в чемпионате страны, имея в активе 15 очков. До прихода в «Тоттенхэм» Санту возглавлял «Вулверхэмптон».