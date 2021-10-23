«Челси» победил в матче АПЛ со счетом 7:0

«Челси» на своем поле со счетом 7:0 разгромил «Норвич» в матче АПЛ

Лондонский «Челси» на своем поле обыграл «Норвич» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 23 октября, и завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев. В составе победителей хет-триком отметился Мэйсон Маунт, по голу забили Рис Джеймс, Бен Чиллуэл и Каллум Хадсон-Одои. Также мяч в свои ворота забил защитник «Норвича» Максимилиан Ааронс.

Разгромная победа позволила «Челси» набрать 22 очка, команда укрепила лидерство в чемпионате. «Норвич» с двумя очками замыкает турнирную таблицу.

«Челси», который является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, в следующем туре 30 октября на выезде сыграет с «Ньюкаслом». «Норвич» днем позже примет «Лидс».