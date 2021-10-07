Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии купил клуб АПЛ

Новым владельцем «Ньюкасла», выступающего в Английской премьер-лиге (АПЛ), стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). Об этом сообщается на сайте британской команды.

В инвестиционную группу также входят компании PCP Capital Partners и RB Sports & Media. Как уточняет Mirror, сумма сделки по покупке 100 процентов акций составила 359 миллионов евро.

Предыдущим владельцем «Ньюкасла» был английский миллиардер Майк Эшли. Он находился у руля команды на протяжении 14 лет.

«Ньюкасл» в нынешнем сезоне набрал три очка в семи турах чемпионата Англии. Команда находится на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице.