У бывшего тренера клуба АПЛ диагностировали слабоумие

У ирландского футбольного тренера Джо Киннира диагностировали позднюю стадию слабоумия. Об этом сообщает The Telegraph.

О заболевании 74-летнего специалиста рассказала его супруга. Она отметила, что спортивным властям необходимо предусмотреть программу страхования от подобных случаев, так как они происходят достаточно часто.

Впервые агрессивная форма сосудистой деменции была диагностирована Кинниру в 2015-м. Это случилось через год после его ухода из «Ньюкасла», выступающего в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Ирландец возглавлял «Ньюкасл» с 2008-го по 2009 год, позже он работал в клубе на административной должности. Кроме того, Киннир был главным тренером нескольких английских команд, а также сборных Индии и Непала.