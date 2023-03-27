Во Франции высмеяли заявления Киева о ядерном оружии в Белоруссии

Французский политик Филиппо высмеял заявления Киева о ядерном оружии РФ в Белоруссии

Лидер французской правой партии «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо высмеял заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Россия взяла Белоруссию в ядерные заложники. Свое мнение французский политик высказал в Twitter.

Он указал, что на территории Европы хранятся американские ядерные боеприпасы. «Значит, Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, где размещены сто американских ядерных боеголовок, взяты в ядерные заложники США, не так ли?!» — написал Филиппо.

25 марта президент России Владимир Путин сообщил, что 1 июля в Белоруссии заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Глава государства отметил, что Москва и Минск договорились, что тактическое ядерное оружие будет размещено там, не нарушая обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

После этого Министерство иностранных дел Франции осудило решение России и призвало Москву отказаться от этих договоренностей. По утверждению Парижа, размещение ядерного оружия в Белоруссии представляет «дополнительный элемент эрозии стратегической стабильности в Европе».

В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на фоне планов России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии выступил с призывом к европейским странам предоставить Киеву больше вооружений. Также он отметил необходимость введения новых антироссийских санкций.