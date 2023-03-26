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21:15, 26 марта 2023Мир

Франция осудила решение о размещении российского ядерного оружия в Белоруссии

МИД Франции осудил решение о размещении в Белоруссии российского ядерного оружия

Фото: Unsplash.com

Министерство иностранных дел Франции в коммюнике, опубликованном на его сайте, осудило решение России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие и призвало Москву отказаться от этих договоренностей.

«Франция призывает Россию продемонстрировать ответственность, ожидаемую от государства, обладающего ядерным оружием, и пересмотреть это дестабилизирующее соглашение», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД указали, что в свете приостановки участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) размещение ядерного оружия в Белоруссии представляет «дополнительный элемент эрозии стратегической стабильности в Европе».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 1 июля в Белоруссии заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Глава государства отметил, что Москва и Минск договорились, что тактическое ядерное оружие будет размещено там, не нарушая обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

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Марина Совина
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