Популярный российский блогер рассказал о проверках налоговой

Блогер Дмитрий Портнягин заявил, что его бизнес регулярно сталкивается с проверками

Популярный российский блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин заявил, что его бизнес регулярно сталкивается с различными проверками. Об этом он рассказал в подкасте для YouTube-канала своего коллеги, блогера Сергея Косенко.

По словам предпринимателя, после того как в отношении блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, возбудили уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов, в СМИ и Telegram-каналах начали писать о том, что он якобы помогал подозреваемой не платить налоги. Кроме того, в сети утверждали, что в скором времени проверки затронут самого Портнягина.

«На самом деле это не так. У меня пять лет так и не прекращались какие-то проверки. До сих пор как-то фоновым режимом идут. Когда люди говорят: "Вот сейчас за Портнягина там возьмутся", я говорю: "***, меня не отпускали ни разу"», — сказал предприниматель.

Портнягин добавил, что он не является налоговым резидентом России, однако заверил, что все равно платит налоги. «Если я являюсь учредителем в компании, то я плачу даже чуть больше, чем нужно», — заключил предприниматель.

О том, что в отношении Чекалиной и ее супруга Артема Чекалина возбудили уголовное дело, стало известно 7 марта. Блогершу обвинили в уклонении от уплаты налогов, а ее мужа — в пособничестве. Следствие считает, что дробление бизнеса позволило ей уклониться от уплаты налогов на 300 миллионов рублей.

16 марта в отношении Чекалиных возбудили второе уголовное дело. По данным Следственного комитета России, в апреле 2021 года супруги приобрели валюту США на 130 миллионов рублей. Таким образом они хотели замаскировать связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.

21 марта уголовное дело возбудили в отношении блогерши Александры Митрошиной. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов на 120 миллионов рублей.

При этом в начале марта Telegram-канал 112 со ссылкой на источник утверждал, что в ближайшее время Федеральная налоговая служба проведет проверку деятельности нескольких десятков блогеров. В их число, по данным канала, вошли Портнягин, блогерши Елена Блиновская, Оксана Самойлова и другие.