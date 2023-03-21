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17:04, 21 марта 2023Интернет и СМИ

Назван возможный доход блогерши Митрошиной

Юрист Гатин: доход блогерши Митрошиной мог составлять 350-400 миллионов рублей

Фото: @alexandramitroshina

Управляющий партнер ЮК «Закон и налоги» Алексей Гатин назвал возможный размер дохода блогерши Александры Митрошиной, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов на 120 миллионов рублей. Оценкой он поделился с «Известиями».

Комментируя дело в отношении Митрошиной, специалист отметил, что речь может идти о так называемой классической схеме дробления бизнеса, при которой заработок распределяется между несколькими индивидуальными предпринимателями. Таким образом бизнесмен не превышает установленные ограничения для упрощенной системы налогообложения, в рамках которой необходимо платить шесть процентов от своего дохода. При общей системе налогообложения предприниматель должен платить 33 процента от дохода.

По мнению Гатина, 120 миллионов рублей, в неуплате которых обвиняют Митрошину, могут являться теми самыми 33 процентами от ее заработка. Однако налоги в виде шести процентов от дохода, судя по всему, были уплачены, отметил он. С учетом этого юрист предположил, что доход блогерши мог составлять порядка 350-400 миллионов рублей. Эксперт при этом подчеркнул, что не знаком с материалами дела и может лишь высказывать догадки.

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Ранее Telegram-канал SHOT рассказал о недвижимости Митрошиной. По его информации, у блогерши три квартиры в Москве и апартаменты в Дубае.

21 марта стало известно, что в отношении Митрошиной возбудили уголовное дело. Следователи подозревают ее в уклонении от уплаты налогов на 120 миллионов рублей. Уточнялось, что по месту регистрации блогерши и ее предполагаемых сообщников прошли обыски. Также сообщалось, что Митрошина находится за границей.

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Маргарита Щигарева
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