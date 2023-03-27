Роднина раскритиковала прошедший чемпионат мира по фигурному катанию
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала прошедший в марте чемпионат мира по фигурному катанию. Ее слова приводит «РБ Спорт».
По мнению Родниной, отсутствие россиян на турнире негативно отразилось на его качестве. «Прошедший чемпионат мира по фигурному катанию — второсортный турнир, потому что там не было сильнейших», — заявила она, аргументировав это тем, что российские фигуристы исполняли сложнейшие элементы, благодаря чему занимали лидирующие позиции.
Депутат добавила, что если и Олимпийские игры пройдут без участия россиян, «то зрелище будет так себе».
В январе Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточняется, что шанс принять участие в международных турнирах получат только атлеты, которые не поддерживали спецоперацию на Украине и не нарушали антидопинговые правила.