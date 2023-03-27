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07:30, 27 марта 2023Спорт

Роднина раскритиковала прошедший чемпионат мира по фигурному катанию

Ирина Роднина назвала прошедший чемпионат мира по фигурному катанию второсортным турниром
Ирина Роднина

Ирина Роднина. Фото: Reuters Photographer / Reuters

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала прошедший в марте чемпионат мира по фигурному катанию. Ее слова приводит «РБ Спорт».

По мнению Родниной, отсутствие россиян на турнире негативно отразилось на его качестве. «Прошедший чемпионат мира по фигурному катанию — второсортный турнир, потому что там не было сильнейших», — заявила она, аргументировав это тем, что российские фигуристы исполняли сложнейшие элементы, благодаря чему занимали лидирующие позиции.

Депутат добавила, что если и Олимпийские игры пройдут без участия россиян, «то зрелище будет так себе».

В январе Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточняется, что шанс принять участие в международных турнирах получат только атлеты, которые не поддерживали спецоперацию на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

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Варвара Кузьмина
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