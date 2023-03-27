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17:48, 27 марта 2023Спорт

МИД пяти европейских стран выступили против возвращения российских спортсменов

МИД пяти европейских стран выступили против возвращения российских спортсменов на турниры

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Министерства иностранных дел Польши, Великобритании, Литвы, Латвии и Эстонии выступили против возвращения российских спортсменов на международные турниры. Об этом сообщается на сайте польского внешнеполитического ведомства.

МИД пяти европейских стран выразили сожаление из-за того, что Международный олимпийский комитет (МОК) использовал опасения докладчиков ООН как предлог для изменения позиции относительно россиян. Они подчеркнули, что отечественные атлеты спонсируются и поддерживаются правительствами или компаниями, которые поддерживают Кремль, из-за чего их участие в турнирах нежелательно.

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1 февраля эксперты ООН в области прав человека выступили за возможность допуска атлетов из России к соревнованиям. Они посчитали, что нельзя дискриминировать спортсменов по национальному признаку.

25 января МОК опубликовал заявление о необходимости рассмотреть возможность возвращения россиян на международные турниры в нейтральном статусе. Уточнялось, что шанс получить разрешение на выступление смогут только те спортсмены, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Анастасия Борисова
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