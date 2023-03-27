На оператора Shot напали при попытке снять сюжет о скорой помощи, высадившей мать и сына

Издание Shot заявило, что на его оператора напали при попытке снять сюжет о частной скорой помощи, сотрудника которой ранее обвинили в том, что он высадил мать с задыхающимся сыном из машины за неуплату 100 тысяч рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot днем в понедельник, 27 марта.

«Нашего оператора взяли на удушающий, а корреспондента вытолкали из офиса и пытались отобрать телефон на базе той самой частной скорой (...). А мы всего лишь хотели спросить, почему их сотрудник вышвырнул задыхающегося ребенка из кареты скорой», — говорится в публикации. Там также отмечается, что съемочной группе с трудом удалось покинуть территорию.

В опубликованном ролике показано, как мужчина в синей куртке сотрудника скорой помощи обхватывает за шею, предположительно, сотрудника Shot. Другой мужчина просит съемочную группу предъявить документы.

Ранее Shot заявил, что сотрудник частной скорой помощи в Подмосковье высадил из машины мать с больным пневмонией сыном, не довезя их до места назначения. Утверждалось, что причиной стала неуплата 100 тысяч рублей за перевозку мальчика в московское медучреждение.

Росздравнадзор заявил, что проведет проверку инцидента с высадкой в дороге матери и больного сына. Позднее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.