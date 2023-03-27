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14:28, 27 марта 2023Спорт

Диетолог назвала мешающие накачать мышцы продукты

Диетолог Людмила Микитюк рассказала, что картофель и алкоголь мешают накачать мышцы

Фото: Unsplash

Диетолог Людмила Микитюк назвала продукты, мешающие накачать мышцы. Ее слова приводит Life.

Специалист рекомендовала полностью исключить из рациона алкоголь, так как организму приходится тратить на его расщепление большое количество антиоксидантов, которые нужны для роста мышечной массы. «Если это невозможно сделать по какой-то причине, максимально ограничивайте себя. Во время употребления алкоголя пейте больше воды, она способствует выводу алкоголя из вашего организма», — добавила она.

Микитюк также рассказала о вреде картофеля. Она отметила, что в жареном виде картофель негативно влияет на организм и ведет к задержке роста мышц. «Однако отварной картофель, картофель в мундире, особенно с салатом из свежих овощей или с рыбой жирных сортов, — хороший вариант для диеты спортсмена», — успокоила эксперт.

Кроме того, Микитюк посоветовала отказаться от майонеза, чипсов, сухариков и лимонадов. Мучное и сладкое диетолог предложила заменить на натуральный йогурт с ягодами и фруктами или смузи из овсяных хлопьев, нежирного молока и меда.

Ранее фитнес-тренер Максим Бабенко-Кудрявцев предупредил об опасности употребления спортивного питания. Он подчеркнул, что витамины должны приниматься по рекомендации врачей после сдачи необходимых анализов.

Дарья Коршунова
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