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18:32, 27 марта 2023Спорт

Тренер назвала необходимые для домашних тренировок вещи

Тренер Шляхтина назвала коврик, ремень и пилатес-кольцо необходимыми для тренировок дома

Фото: Alora Griffiths / Unsplash

Фитнес-тренер Марина Шляхтина назвала необходимые для домашних тренировок вещи. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Шляхтина рассказала, что для того чтобы заниматься дома, человеку понадобится коврик, резинки для фитнеса, кирпич для йоги, специализированный ремень, пилатес-кольцо и швейцарский мяч. Для тренировок на улучшение координации и равновесия также можно приобрести балансировочную подушку.

Тренер обратила внимание на то, что, занимаясь дома, человеку не придется тратить время на дорогу в тренажерный зал, а также стесняться окружающих. Кроме того, домашние тренировки стоят дешевле, так как не нужно покупать брендовую одежду, абонемент и тратиться на спортивное питание.

16 марта фитнес-тренер Екатерина Карина предупредила об опасности занятий в домашних условиях, так как одно неловкое движение может повлечь растяжение или разрывы мышц. Она рекомендовала сходить хотя бы один раз в зал и позаниматься с личным тренером.

Анастасия Борисова
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