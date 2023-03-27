В России оценили перспективы диалога с США по стратегической стабильности

Постпред Ульянов: предпосылки для диалога с США по стратегической стабильности отсутствуют

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене оценил перспективы диалога с США по стратегической стабильности. По его словам, предпосылки для этого в настоящее время отсутствуют и не просматриваются, передает ТАСС.

Дипломат также прокомментировал возможность возобновления переговоров по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он подчеркнул, что для этого необходим отказ Вашингтона от враждебной риторики в отношении Москвы.

«В условиях, когда США прямо ставят перед коллективным Западом задачу нанести "стратегическое поражение" нашей стране, "бизнес как всегда" в делах стратегической значимости совершенно невозможен», — заявил Ульянов.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене назвал вынужденным шагом приостановку Москвой участия в ДСНВ. Дипломат подчеркнул, что изначально договор заключался совсем в других условиях.

21 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ.

