Названы главные ошибки мужчин в приложениях для знакомств

Коуч по свиданиям Луанна Уорд назвала реплики, отталкивающие женщин в Tinder

Содержание реплик в Tinder и других приложениях для знакомств может как привлечь внимание женщины, так и оттолкнуть ее, считает коуч по свиданиям Луанна Уорд. Об этом пишет издание Daily Mail.

По словам Уорд, есть три главные ошибки, которые допускают мужчины. Первой из них она назвала вопрос «Как дела?» По ее словам, женщины не знают, что именно интересует собеседника. «Если вам сложно поддержать разговор, что изменится при личной встрече?» — объяснила она.

Плохим началом знакомства Уорд назвала и чрезмерное количество эмодзи в сообщениях. По мнению коуча, избыток смайликов выглядит отталкивающим и неуместным.

Непривлекательными она считает и навязчивые сообщения, в которых мужчина требует внимания к себе. «Если женщина не отвечает на сообщения, не надо писать "Ты игнорируешь меня?" или "Почему ты не реагируешь?"», — предупредила Уорд. По ее словам, есть всего две причины молчания: либо собеседница занята и не может ответить, либо не заинтересована в дальнейшем общении.

Ранее психотерапевт Джордана Диксон посоветовала отправлять искренние СМС после первого свидания. Она считает, что это поможет привлечь к себе внимание.