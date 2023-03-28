Власти Индонезии отреагировали на жалобы балийцев на «русскую деревню»

Минюст Индонезии не нашел правонарушений в «русской деревне» на Бали

Индонезийские власти заявили, что на острове Бали нет деревень, принадлежащих иностранным гражданам. Таким образом Министерство юстиции и прав человека страны отреагировало на жалобы жителей острова на «русскую деревню», передает Bali Wake News.

По словам главы офиса Минюста Ангиата Напитупулу, на Бали есть места, которые являются частными территориями. Именно там, отметил он, преобладают общины иностранцев. Данные про «маленькую Москву», основанную на острове, Напитупулу назвал искаженными, так как россияне являются лишь арендаторами, а не владельцами зданий.

Представитель ведомства объяснил, что была проведена проверка документов российских граждан в деревне в округе Южная Кута. Он заключил, что правонарушения не найдены. «Местные жители решили, что недвижимость принадлежит россиянам и напрасно запаниковали», — добавил Напитупулу.

Ранее жители острова Бали пожаловались в иммиграционную полицию на группу российских туристов, которые арендовали апартаменты в одном месте и якобы не следуют местным нормам и обычаям. Большое количество россиян поселилось рядом друг с другом в округе Южная Кута, что разозлило балийцев. По словам главы группы наблюдения за иностранцами Бадунги И Ньомана Сувенди, в регионе фиксируются признаки основания «маленькой Москвы».