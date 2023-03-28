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22:08, 28 марта 2023Спорт

В ЦСКА оценили шансы на возвращение Федотова после увольнения из армии

В ЦСКА заявили, что готовы вернуть хоккеиста Федотова в состав после увольнения из армии
Иван Федотов

Иван Федотов. Фото: Daniel Felipe Kutepov / Globallookpress.com

Московский хоккейный клуб ЦСКА оценил шансы на возвращение в состав вратаря Ивана Федотова после увольнения из армии. Заявление приводится на сайте команды.

В ЦСКА заявили, что готовы вернуть хоккеиста в случае его заинтересованности в этом. Они отметили, что разногласий по этому поводу у руководства ЦСКА с владельцем клуба не было. «Пока с такими предложениями ни Иван, ни его представители не обращались», — подчеркнули представители армейцев.

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс». Игрока отправили проходить службу в Военно-морской флот России.

Позднее сообщалось, что у Федотова и ЦСКА возник конфликт из-за его решения уехать в НХЛ. При этом агент Шуми Бабаев заявил, что вратарь и московский клуб сохраняли нормальные отношения.

Анастасия Борисова
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