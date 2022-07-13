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Реакцию ЦСКА на решение Федотова уехать в НХЛ описали фразой «шантажа не было»

Агент Бабаев заявил, что переговоры между хоккеистом Федотовым и ЦСКА были нормальными

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Агент Шуми Бабаев заявил, что вратарь Иван Федотов и московский ЦСКА сохраняли нормальные отношения, несмотря на решение игрока уехать в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Его слова приводит «Матч ТВ» в Telegram-канале.

«Переговоры между ЦСКА и Федотовым были нормальными, не было какого-то шантажа», — такой фразой Бабаев описал реакцию клуба на намерение спортсмена перейти в «Филадельфию Флайерс». Агент добавил, что с вратарем разговаривали как с ведущим игроком и предлагали остаться.

«С его стороны не было никаких обещаний, о чем мы говорили, что, мол, он нарушил какие-то обещания», — подчеркнул Бабаев, отметив, что неправильно при этом искать проблему в клубе.

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12 июля сообщалось, что призванный в армию Федотов примет присягу в закрытом режиме. Церемония состоится 13 августа.

До этого адвокат Алексей Пономарев заявил, что Федотов надеется послужить стране в качестве хоккеиста. По словам юриста, игрок рассчитывает на скорейшее разрешение ситуации.

В начале июля Федотова задержали по подозрению в уклонении от службы, после чего голкипер был доставлен в военкомат, где ему стало плохо. С обострением гастрита он поступил в военный госпиталь при Минобороны России, после чего отправился в воинскую часть. Сейчас он находится в Архангельской области.

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Андрей Стрельцов
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