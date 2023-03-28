Подвергнута сомнению связь между образованием и деменцией

Psychological Science: уровень образования не оказал влияния на риск развития деменции

Японские ученые подвергли сомнению связь между уровнем образования и риском развития деменции. Ранее считалось, что люди с высшим образованием менее подвержены снижению когнитивных способностей в пожилом возрасте. Выводы исследования опубликованы в журнале Ассоциации психологических наук (APS) — Psychological Science.

Авторы изучили данные около 2000 взрослых в возрасте от 40 до 79 лет. За участниками наблюдали на протяжении 25 лет. Несколько раз их тестировали на показатели интеллекта (способность накапливать знания, факты и навыки, умение рассуждать и мыслить гибко). Специалисты пришли к выводу, что образование не оказало существенного влияния на снижение когнитивных функций ни в одном из тестов.

При этом полученные результаты кажутся противоречивыми, поскольку предыдущие работы иллюстрировали, что у более образованных людей меньше шансов на развитие нейродегенеративного заболевания. Исследователи считают, что тут может быть два объяснения.

Во-первых, образование не влияет непосредственно на снижение когнитивных способностей, а связано с более высокими изначальными когнитивными навыками, которые сформировались до начала возрастной деградации. Например, было продемонстрировано, что люди с более высокими учеными степенями несколько лучше справляются с когнитивными задачами в начале испытаний. Однако с возрастом мыслительные функции снижаются у всех. Если человек имеет более высокие когнитивные способности, то когнитивный упадок наступает позже, а также ему требуется больше времени, чтобы достичь пороговых показателей деменции.

Во-вторых, деменция связана с такими факторами, как ожирение, загрязнение воздуха и травмы головы, то есть с повреждениями мозга. При этом все эти параметры также имеют корреляцию с образованием. Так, люди с более высоким уровнем образования в среднем богаче и поэтому обычно могут позволить себе жить в менее загрязненных районах. Это говорит о том, что образование может лишь косвенно способствовать профилактике деменции.