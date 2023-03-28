Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:52, 28 марта 2023Наука и техника

Подвергнута сомнению связь между образованием и деменцией

Psychological Science: уровень образования не оказал влияния на риск развития деменции

Фото: Sarah Noltner / Unsplash

Японские ученые подвергли сомнению связь между уровнем образования и риском развития деменции. Ранее считалось, что люди с высшим образованием менее подвержены снижению когнитивных способностей в пожилом возрасте. Выводы исследования опубликованы в журнале Ассоциации психологических наук (APS) — Psychological Science.

Авторы изучили данные около 2000 взрослых в возрасте от 40 до 79 лет. За участниками наблюдали на протяжении 25 лет. Несколько раз их тестировали на показатели интеллекта (способность накапливать знания, факты и навыки, умение рассуждать и мыслить гибко). Специалисты пришли к выводу, что образование не оказало существенного влияния на снижение когнитивных функций ни в одном из тестов.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

При этом полученные результаты кажутся противоречивыми, поскольку предыдущие работы иллюстрировали, что у более образованных людей меньше шансов на развитие нейродегенеративного заболевания. Исследователи считают, что тут может быть два объяснения.

Во-первых, образование не влияет непосредственно на снижение когнитивных способностей, а связано с более высокими изначальными когнитивными навыками, которые сформировались до начала возрастной деградации. Например, было продемонстрировано, что люди с более высокими учеными степенями несколько лучше справляются с когнитивными задачами в начале испытаний. Однако с возрастом мыслительные функции снижаются у всех. Если человек имеет более высокие когнитивные способности, то когнитивный упадок наступает позже, а также ему требуется больше времени, чтобы достичь пороговых показателей деменции.

Во-вторых, деменция связана с такими факторами, как ожирение, загрязнение воздуха и травмы головы, то есть с повреждениями мозга. При этом все эти параметры также имеют корреляцию с образованием. Так, люди с более высоким уровнем образования в среднем богаче и поэтому обычно могут позволить себе жить в менее загрязненных районах. Это говорит о том, что образование может лишь косвенно способствовать профилактике деменции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
В США заявили об ухудшении возможностей разведки над Черным морем
Белый дом заявил о желании дипломатического урегулирования с КНДР
Названы самые распространенные болезни москвичей
Раскрыта возможная причина убийства найденной на мусорной площадке россиянки
В России задумались о выпуске госдолга в юанях
Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья в популярной пляжной стране
Новый фильм Мартина Скорсезе получил дату релиза
Глава МОК объяснил новые рекомендации по допуску российских спортсменов
Подвергнута сомнению связь между образованием и деменцией
Совбез ООН обсудит размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.