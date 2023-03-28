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15:25, 28 марта 2023Путешествия

Россиянам раскрыли правила выбора жилья в путешествиях

«Авито Недвижимость»: жилье для путешествий лучше бронировать за месяц до поездки

Фото: Marius Becker / dpa / Globallookpress.com

Руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин раскрыл россиянам основные правила бронирования жилья во время путешествий. Об этом он рассказал «Известиям».

По словам эксперта, лучше не откладывать поиск жилья на последние дни перед поездкой, а заняться бронированием за месяц. В таком случае выбор вариантов будет больше, а стоимость ниже. Кроме того, важно перед путешествием ознакомиться с местом прибытия и выяснить, какие районы неблагоприятные, а какие больше подходят для развлечений.

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«Попробуйте понять, что для вас важнее — легкая транспортная доступность, торговые центры поблизости, культурный центр и достопримечательности или выход к пляжу, и при выборе жилья старайтесь отталкиваться от этого», — отметил Кромочкин.

Особое внимание, по мнению специалиста, стоит уделить арендодателю и отзывам предыдущих постояльцев. Хорошим знаком будет наличие минимум 15 положительных или нейтральных оценок. Помимо этого, нужно посмотреть, как собственник отвечает на негативные отзывы и понять, будет ли вам комфортно контактировать с ним, заключил Кромочкин.

Ранее российская путешественница, отдыхавшая на Бали несколько месяцев, назвала цены на жилье на острове «космическими» и объяснила это резким наплывом туристов. Так, по словам девушки, за последние несколько месяцев цены на Бали сильно выросли и теперь, чтобы жить на курорте с комфортом, нужно платить столько же, сколько в Москве.

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Зарина Дзагоева
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