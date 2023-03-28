В Венгрии рассказали об опасениях финнов из-за вступления в НАТО

Депутат Венгрии Кочиш заявил, что финны опасаются вступления страны в НАТО из-за США

Жители Финляндии опасаются, что после вступления в НАТО страна перестанет быть мирной и нейтральной, так как США начнут их эксплуатировать для собственных интересов против России. Об этом заявил глава правящей фракции в венгерском парламенте, депутат Мате Кочиш со ссылкой на письма, полученные им от финских политиков, передает РИА Новости.

«Они опасаются, что после присоединения Финляндия не останется нейтральной мирной страной, поскольку участок границы с Россией протяженностью около 1300 километров может стать очагом вооруженных конфликтов», — рассказал он.

По его словам, многие финны выражают свою озабоченность по поводу вступления страны в альянс. Кочиш подчеркнул, что граждане этого государства просили его как главу правящей фракции венгерского парламента не способствовать ее вступлению в военный блок. Финны были недовольны тем, что по данному вопросу не прошел референдум, где люди могли бы высказать свое мнение.

«Это серьезные претензии, которые по праву беспокоят многих граждан Финляндии. В нашем понимании правильно спрашивать мнение людей по всем важным вопросам. Мы понимаем высказанные опасения, но слишком поздно обсуждать их», — объяснил политик.

Однако он заверил, что Венгрия сделает все, что в ее силах «для укрепления и последующего сохранения мира».

27 марта парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО. За ратификацию членства страны в альянсе выступили 117 депутатов Национального собрания, тогда как 40 парламентариев выступили против, а 18 воздержались.

В июле прошлого года страны-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии. Эти государства станут частью альянса после того, как все страны-члены альянса ратифицируют протоколы о вступлении.