Херш оценил решение СБ ООН по «Северным потокам»

Херш заявил, что не удивлен решением СБ ООН по российской резолюции по «Северному потоку»

Отказ Совета Безопасности ООН принять резолюцию от России, призывающую создать международную комиссию для расследования взрыва на «Северных потоках», не вызывает удивления. Оценил решение Совбеза в беседе с РИА Новости американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

27 марта Совбез не принял российскую резолюцию о создании международной комиссии для расследования произошедшего. Документ не набрал нужного количества голосов из-за позиции ряда стран Запада. За принятие резолюции проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Остальные страны воздержались от ответа.

«Конечно. Зачем им это? Чего вы еще от них ожидали? Если бы было иначе, это была бы новость. <...> С Бразилией интересно получилось», — отметил Херш в ответ на просьбу агентства прокомментировать итоги голосования.

В ответ на решение Совбеза постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва перестанет выдвигать на голосование проект резолюции, призывающий к международному расследованию диверсий на газопроводах. По его словам, последнее голосование раскрыло реальное отношение представителей государств к данному вопросу.

8 февраля Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в подрыве «Северных потоков». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии. Журналист утверждал, что 26 сентября 2022 года самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывчатку.