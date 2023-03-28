Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:47, 28 марта 2023Мир

Херш оценил решение СБ ООН по «Северным потокам»

Херш заявил, что не удивлен решением СБ ООН по российской резолюции по «Северному потоку»

Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press

Отказ Совета Безопасности ООН принять резолюцию от России, призывающую создать международную комиссию для расследования взрыва на «Северных потоках», не вызывает удивления. Оценил решение Совбеза в беседе с РИА Новости американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

27 марта Совбез не принял российскую резолюцию о создании международной комиссии для расследования произошедшего. Документ не набрал нужного количества голосов из-за позиции ряда стран Запада. За принятие резолюции проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Остальные страны воздержались от ответа.

Материалы по теме:
«Китай ни с кем не создает союзы» Зачем Си Цзиньпин приезжал в Москву и как Китай поможет в решении кризиса на Украине?
«Китай ни с кем не создает союзы»Зачем Си Цзиньпин приезжал в Москву и как Китай поможет в решении кризиса на Украине?
22 марта 2023
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

«Конечно. Зачем им это? Чего вы еще от них ожидали? Если бы было иначе, это была бы новость. <...> С Бразилией интересно получилось», — отметил Херш в ответ на просьбу агентства прокомментировать итоги голосования.

В ответ на решение Совбеза постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва перестанет выдвигать на голосование проект резолюции, призывающий к международному расследованию диверсий на газопроводах. По его словам, последнее голосование раскрыло реальное отношение представителей государств к данному вопросу.

8 февраля Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в подрыве «Северных потоков». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии. Журналист утверждал, что 26 сентября 2022 года самолет военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывчатку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Арестович предрек ВСУ огромные потери при контрнаступлении
Полянский обвинил Запад в давлении на Совбез ООН при голосовании
В России предложили ввести льготную ипотеку для работников ОПК
Россиян предупредили о подорожании отдыха в Сочи
Мать блогерши примерила откровенный наряд дочери и восхитила ее подписчиков
Херш оценил решение СБ ООН по «Северным потокам»
ВСУ начали минировать и взрывать здания при приближении российских военных
Байден прокомментировал стрельбу в школе шуткой про мороженое
В США заявили об уникальности союза России и Китая
Аналитик назвал условие для укрепления рубля
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.