Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:44, 28 марта 2023Мир

КНДР провела имитацию ядерного взрыва

ЦТАК: КНДР 27 марта провела имитацию ядерного взрыва с применением тактических ракет

Фото: KCNA / Global Look Press

КНДР в понедельник, 27 марта, провела имитацию ядерного взрыва с применением тактических баллистических ракет класса «земля — земля». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что имитация ядерного взрыва была осуществлена на высоте 500 метров.

27 марта КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

24 марта КНДР провела испытания новой системы подводного оружия. Речь идет о подводном беспилотнике, который способен нести ядерный боезаряд, а также может вызвать «мощное радиоактивное цунами».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньяну необходимо быть готовым к применению ядерного оружия в любой момент для предотвращения войны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Арестович предрек ВСУ огромные потери при контрнаступлении
КНДР провела имитацию ядерного взрыва
Пентагон отказался обнародовать видео со сбитыми НЛО
Подмосковные врачи достали из желудка пенсионерки монеты и гвозди
Эксперты объяснили схему кражи хакерами аккаунтов россиян в мессенджерах
Полицейский пострадал при обстреле поста ДПС в Ингушетии
Путин примет участие в Совете законодателей
Двое рабочих оказались заживо похоронены в рисе и погибли
Россия перестанет выдвигать на голосование резолюцию по «Северным потокам»
Волочкова раскрыла подробности отношений с Джигурдой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.