КНДР провела имитацию ядерного взрыва

ЦТАК: КНДР 27 марта провела имитацию ядерного взрыва с применением тактических ракет

КНДР в понедельник, 27 марта, провела имитацию ядерного взрыва с применением тактических баллистических ракет класса «земля — земля». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что имитация ядерного взрыва была осуществлена на высоте 500 метров.

27 марта КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

24 марта КНДР провела испытания новой системы подводного оружия. Речь идет о подводном беспилотнике, который способен нести ядерный боезаряд, а также может вызвать «мощное радиоактивное цунами».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньяну необходимо быть готовым к применению ядерного оружия в любой момент для предотвращения войны.