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22:29, 28 марта 2023Из жизни

Арендодателя избили розгами за секс со второй женой арендатора

Pulse: арендодатель занялся сексом с одной из жен арендатора и был избит розгами

Кадр: Millard Ayo

Арендодатель в деревне вблизи города Геита в Танзании был публично избит розгами и оштрафован после того, как его поймали во время секса с одной из двух жен арендатора. Об этом сообщает Pulse.

Арендатор Эммануэль Ндалава, женатый на двух женщинах, обратил внимание на то, что его вторая, более молодая жена начала сближаться с арендодателем Катайо Боте после того, как они переехали в его дом. В итоге мужчина застукал возлюбленную с Боте, когда они занимались сексом в ее комнате.

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Председатель деревни Симион Кисинза подтвердил, что факт произошедшего довели до его сведения. Он заявил, что руководство деревни решило наказать нарушителя в назидание другим. По словам председателя, Боте известен своими связями с чужими женами, и местным жителям надоело терпеть его безнравственное поведение.

Боте был публично избит розгами. Кроме того, его обязали уплатить штраф в размере 11 тысяч кенийских шиллингов (6,4 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что изменившего жене жителя Китая в городском округе Маомин, провинция Гуандун, подвергли древнему наказанию. Толпа связала провинившегося веревками и посадила в бамбуковую клетку, после чего вынесла из здания и опустила в воду.

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Алиса Дмитриева
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