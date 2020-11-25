Изменника посадили в клетку и подвергли древнему наказанию

dailymail.co.uk

Изменившего жене жителя Китая в городском округе Маомин, провинция Гуандун, подвергли древнему наказанию. На соответствующее видео обратило внимание издание Daily Mail.

В ночь на пятницу, 20 ноября, несколько мужчин ворвались в комнату, где изменник находился с любовницей. На записи видно, как женщина стоит, завернувшись в полотенце, в то время как полуголый мужчина кричит от боли.

Толпа связала провинившегося веревками и посадила в бамбуковую клетку, после чего вынесла из здания и опустила в воду. Вскоре после этого наказанный был извлечен. Мужчину доставили в больницу для обследования, он не получил серьезных травм.

О произошедшем стало известно после того, как видеозапись со связанным мужчиной получила широкое распространение в китайских соцсетях. Полиция организовала расследование. В тот же день сотрудники правоохранительных органов арестовали одного из подозреваемых — 41-летнего мужчину. Еще трое подозреваемых в возрасте 36, 32 и 18 лет сами явились в полицию на следующий день.

Этот метод, который примерно переводится как «макнуть в свиной клетке», практиковался китайцами во времена Империи Мин (1368 — 1644 нашей эры) и Империи Великая Цин (1644 — 1912 нашей эры) как тип наказания за измену. Обвиняемого связывали и сажали в клетку, чтобы он не мог сбежать. Затем его бросали в реку и топили, пока виновник не погибал.

Такой тип наказания никогда не одобрялся китайским законодательством и почти полностью исчез в последние столетия, но до сих пор используется жителями деревень.