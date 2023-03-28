Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:12, 28 марта 2023Ценности

Коллекцию украшений умершей в 2022 году женщины продадут за миллиарды рублей

Украшения коллекционера Хайди Хортен продадут на аукционе Christie’s за миллиарды рублей

Фото: The Heidi Horten Foundation

Ювелирные изделия австралийского коллекционера Хайди Хортен, которая умерла летом 2022 года, продадут за миллиарды рублей. Подробности предстоящих торгов публикует Vogue.

Известно, что аукционы аксессуаров, которыми при жизни владела миллиардерша, пройдут под руководством дома Christie’s. В коллекцию женщины входили украшения таких брендов, как Bulgari, Cartier, Van Cleef & Arpels, Harry Winston и других именитых марок. Стоимость всех лотов оценили в 122,3 миллиона фунтов стерлингов (11,6 миллиарда рублей).

Материалы по теме:
Ешь, молись, плати Почем грамм трюфеля для гурманов?
Ешь, молись, платиПочем грамм трюфеля для гурманов?
17 ноября 2010
Продавец шика В США скончался владелец самого дорогого магазина в мире
Продавец шикаВ США скончался владелец самого дорогого магазина в мире
18 апреля 2011

Например, покупатели смогут приобрести бриллиантовое колье Bulgari весом 45,56 карата с сапфирами и изумрудами, предположительная цена которого варьируется от 978 тысяч до 1,3 миллиона фунтов стерлингов (от 92 до 122 миллионов рублей). Кроме того, на торгах будет представлено колье из жемчуга с розовым бриллиантом, оцененное в 5,7-8,2 миллиона фунтов стерлингов (537-772 миллиона рублей).

Представители Christie’s отметили, что все вырученные с продажи изделий средства будут направлены на содержание музея современного искусства, который Хортен открыла незадолго до своей смерти. Аукционный дом представит 400 из 700 драгоценностей на двух аукционах в Женеве 10 и 12 мая, а также на онлайн-торгах, которые будут проходить с 3 по 15 мая.

В декабре сообщалось, что крест Attallah Cross принцессы Дианы продадут на аукционе за 10 миллионов рублей. Аксессуар известен благодаря появлению матери принцев Гарри и Уильяма на благотворительном балу в 1987 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В США заявили об ухудшении возможностей разведки над Черным морем
Белый дом заявил о желании дипломатического урегулирования с КНДР
Названы самые распространенные болезни москвичей
Раскрыта возможная причина убийства найденной на мусорной площадке россиянки
В России задумались о выпуске госдолга в юанях
Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья в популярной пляжной стране
Новый фильм Мартина Скорсезе получил дату релиза
Глава МОК объяснил новые рекомендации по допуску российских спортсменов
Подвергнута сомнению связь между образованием и деменцией
Совбез ООН обсудит размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.