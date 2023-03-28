Коллекцию украшений умершей в 2022 году женщины продадут за миллиарды рублей

Украшения коллекционера Хайди Хортен продадут на аукционе Christie’s за миллиарды рублей

Ювелирные изделия австралийского коллекционера Хайди Хортен, которая умерла летом 2022 года, продадут за миллиарды рублей. Подробности предстоящих торгов публикует Vogue.

Известно, что аукционы аксессуаров, которыми при жизни владела миллиардерша, пройдут под руководством дома Christie’s. В коллекцию женщины входили украшения таких брендов, как Bulgari, Cartier, Van Cleef & Arpels, Harry Winston и других именитых марок. Стоимость всех лотов оценили в 122,3 миллиона фунтов стерлингов (11,6 миллиарда рублей).

Например, покупатели смогут приобрести бриллиантовое колье Bulgari весом 45,56 карата с сапфирами и изумрудами, предположительная цена которого варьируется от 978 тысяч до 1,3 миллиона фунтов стерлингов (от 92 до 122 миллионов рублей). Кроме того, на торгах будет представлено колье из жемчуга с розовым бриллиантом, оцененное в 5,7-8,2 миллиона фунтов стерлингов (537-772 миллиона рублей).

Представители Christie’s отметили, что все вырученные с продажи изделий средства будут направлены на содержание музея современного искусства, который Хортен открыла незадолго до своей смерти. Аукционный дом представит 400 из 700 драгоценностей на двух аукционах в Женеве 10 и 12 мая, а также на онлайн-торгах, которые будут проходить с 3 по 15 мая.

В декабре сообщалось, что крест Attallah Cross принцессы Дианы продадут на аукционе за 10 миллионов рублей. Аксессуар известен благодаря появлению матери принцев Гарри и Уильяма на благотворительном балу в 1987 году.