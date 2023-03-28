Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:34, 28 марта 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении бойцов ВСУ на купянском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении до 65 бойцов ВСУ на купянском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили до 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом во вторник, 28 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Боевые действия на этом направлении проводились силами Западной группировки войск. Подразделения ВСУ были поражены в районах сел Молчаново, Синьковка и Берестовое в Харьковской области.

Также в оборонном ведомстве отчитались об уничтожении двух боевых бронированных машин и трех автомобилей.

Ранее, 27 марта, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о гибели российских военных в Макеевке 1 января
На Украине обвинили издательства в нарушении закона о госязыке
Труп россиянина нашли в железобетонной будке
Худший клуб РПЛ возглавил испанский тренер
Посла Норвегии в Грузии вызвали в МИД республики
Словакия в пять раз увеличит производство использующихся на Украине снарядов
Минобороны России впервые заявило о сбитом в зоне СВО снаряде GLSDB
Загадочный похититель тысячи рукописей известных писателей избежал тюрьмы
Глава МОК поддержал участие россиян в турнирах в нейтральном статусе
Адвокат художницы Цветковой высказался об отмене оправдательного приговора
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.