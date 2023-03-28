Минобороны отчиталось об уничтожении бойцов ВСУ на купянском направлении
Российские военнослужащие уничтожили до 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом во вторник, 28 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
Боевые действия на этом направлении проводились силами Западной группировки войск. Подразделения ВСУ были поражены в районах сел Молчаново, Синьковка и Берестовое в Харьковской области.
Также в оборонном ведомстве отчитались об уничтожении двух боевых бронированных машин и трех автомобилей.
Ранее, 27 марта, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.