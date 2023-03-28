Минобороны отчиталось об уничтожении бойцов ВСУ на купянском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении до 65 бойцов ВСУ на купянском направлении

Российские военнослужащие уничтожили до 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом во вторник, 28 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Боевые действия на этом направлении проводились силами Западной группировки войск. Подразделения ВСУ были поражены в районах сел Молчаново, Синьковка и Берестовое в Харьковской области.

Также в оборонном ведомстве отчитались об уничтожении двух боевых бронированных машин и трех автомобилей.

Ранее, 27 марта, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.