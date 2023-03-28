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16:12, 28 марта 2023Мир

США ввели санкции против обвиненных в наркоторговле братьев Башара Асада

Минфин США ввел санкции против обвиненных в наркоторговле братьев президента Сирии Асада

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Министерство финансов США ввело санкции против обвиненных в наркоторговле двух двоюродных братьев президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в черный список также попал бизнесмен Халид Каддур, который связан с Махером Асадом, являющимся младшим братом сирийского лидера.

Новые санкции предполагает заморозку всех активов в США и запрет для американских граждан и компаний вести деловую деятельность с физлицами, на которых распространяются данные рестрикции.

В июне 2020 года США также ввели санкции против Башара Асада и его семьи. Ограничения затронули жену и сестру сирийского президента. Позднее Вашингтон расширил санкционный список, включив в него сына и двоюродного брата Башара Асада.

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Глеб Бажуткин
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