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15:40, 28 марта 2023Наука и техника

Neuralink нашла партнера для начала испытаний нейрочипа на людях

Reuters: Neuralink обратилась к нейрохирургам для начала испытаний нейрочипа на людях

Изображение: Jonathan Raa / NurPhoto / Getty Images

Американская компания Neuralink попытается договориться с одним из крупнейших центров нейрохирургии США для начала испытаний своего нейрочипа. Об этом сообщает Reuters.

Как стало известно журналистам агентства, компания Илона Маска обратилась к руководству Неврологического института Барроу, расположенного в Аризоне. Корпорация намерена договориться с организацией, чтобы с ее помощью начать тестирование нейрочипов на людях.

Корпорация также ищет запасной вариант, общаясь еще с несколькими американскими центрами нейрохирургии, однако их названия не раскрываются. Представители Неврологического института Барроу, который может стать партнером Neuralink, отказались комментировать сообщение, но заявили, что у организации есть большой опыт в проведении подобного рода исследований. В Neuralink не ответили на запрос о комментарии.

В настоящий момент Neuralink не разрешают начать испытания нейрочипа, который может помочь в лечении тяжелых болезней, на людях. В этой связи фирма ищет надежного партнера, который помог бы в тестировании технологии.

В начале марта агенство Reuters сообщило, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов СШа (FDA) отказало Neuralink в испытаниях нейрочипа на людях. В организации объяснили, что реализация проекта вызовет десятки проблем, которые компания должна решить, прежде чем проводить испытания.

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Андрей Ставицкий
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