Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
23:07, 2 марта 2023Наука и техника

Стало известно об отказе Маску в испытаниях нейрочипа на людях

Reuters сообщил об отказе компании Маска Neuralink в испытаниях нейрочипа на людях

Фото: Globallookpress.com

Илон Маск и его компания Neuralink получили отказ в испытаниях нейрочипа на людях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на семь нынешних и бывших сотрудников.

Проект миллиардера по внедрению чипов в человеческий мозг предполагает, что с их помощью смогут встать на ноги парализованные, а слепым вернется зрение. Однако управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США отказало в его реализации.

Данное решение объясняется тем, что реализация проекта вызовет десятки проблем, которые компания должна решить, прежде чем проводить испытания. Например, власти опасаются по поводу литиевой батареи и вероятности того, что крошечные провода могут попасть в другие области мозга. У управления также возник вопрос, возможно ли удалить чип, не повреждая мозговую оболочку.

Ранее сообщалось, что в США начали еще одно расследование против компании Neuralink. Оно связанно с потенциально незаконным перемещением опасных патогенов. В начале декабря стало известно, что в США начали расследование из-за гибели животных в Neuralink. Согласно данным источников, начиная с 2018 года из-за экспериментов компании Илона Маска погибло 1500 животных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Медведев предостерег НАТО от вступления в войну против России
Власти Коломны прокомментировали информацию о взрыве
Монсон оценил решение завести дело против бойкотирующих ЧМ из-за России стран
В США рассказали о новых требованиях Запада к украинской армии
Стало известно об отказе Маску в испытаниях нейрочипа на людях
В пригороде Коломны произошел взрыв
Мать актера Канахина прокомментировала его возможное участие в диверсии
Силуанов назвал последствия введения антироссийских санкций для Запада
Собянин перечислил плюсы нового вокзала в Москве
В Китае предрекли Западу поражение в противостоянии с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.