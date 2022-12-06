В США начали расследование против Neuralink Илона Маска

Reuters: начато расследование из-за гибели животных в компании Neuralink Илона Маска

Федеральные власти США начали расследование в отношение компании Neuralink американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска в связи с потенциальными нарушениями этики при проведении экспериментов над животными. Расследование было инициировано из-за жалоб сотрудников, что испытания мозгового импланта приводят к ненужным страданиям и смерти подопытных животных. Об этом сообщает Reuters.

Федеральное расследование, о котором ранее не сообщалось, согласно информации от двух источников, было начато в последние месяцы генеральным инспектором Министерства сельского хозяйства США по запросу федерального прокурора. По словам одного из них, причиной стало возможное нарушение закона о защите животных, который регулирует проведение испытаний над животными.

Сообщается, что давление со стороны генерального директора Илона Маска с целью ускорить разработку привело к неудачным экспериментам. Такие неудачные тесты приходилось повторять, что увеличило количество погибших животных. Документы компании Neuralink, имеющиеся в распоряжении Reuters, включают ранее незарегистрированные сообщения, аудиозаписи, электронные письма, презентации и отчеты.

Согласно отчетам и источникам, которые непосредственно знакомы с проведением опытов в компании, начиная с 2018 года, из-за экспериментов погибло 1500 животных, в том числе более 280 овец, свиней и обезьян. Источники охарактеризовали эту цифру как приблизительную, поскольку компания не ведет точных записей о количестве протестированных и погибших животных. Neuralink также проводила исследования на крысах и мышах.

Общее количество погибших животных не обязательно указывает на то, что Neuralink нарушает правила или стандартную исследовательскую практику. Однако, по словам сотрудников, число смертей животных выше, чем могло быть, по причинам, связанным с требованиями Маска ускорить исследования. Допущенные ошибки снизили исследовательскую ценность экспериментов и потребовали повторения тестов, что привело к гибели большего количества животных. Эти ошибки объясняются недостаточной подготовкой и чрезмерной напряженностью лабораторного персонала.

Быстрое проведение экспериментов способствует ухудшению качества получаемых данных, поскольку не позволяет устранять проблемы предыдущих опытов и делать полноценные выводы. Такие проблемы потенциально могут задержать планы компании на проведение испытаний на людях, что, по словам Маска, нужно сделать в течение следующих шести месяцев. При этом некоторые конкуренты Neuralink добились большего успеха. Так, Synchron, который был запущен в 2016 году и разрабатывает другой имплантат с менее амбициозными целями, получил одобрение FDA на начало испытаний на людях в 2021 году.