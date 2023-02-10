В США начали еще одно расследование против Neuralink Илона Маска

Reuters: Минтранс США расследует транспортировку патогенов компании Илона Маска Neuralink

В США начали еще одно расследование против компании Neuralink. Об этом сообщает Reuters.

Как стало известно агентству, Министерство транспорта США начало расследование против компании Илона Маска, связанное с потенциально незаконным перемещением опасных патогенов. По словам представителя ведомства, расследование было инициировано после обращения некоммерческой организации Комитет врачей за ответственную медицину (PCRM).

По словам членов PCRM, они получили электронные письма и другие документы, в которых описывалось, что Neuralink небезопасным образом транспортировала опасные патогены и импланты, удаленные из мозга обезьян. В заявлении говорится, что извлеченные из мозга импланты могут быть переносчиками опасных заболеваний.

Представитель министерства заявил, что ведомство очень серьезно отнеслось к заявлению PCRM. «Мы проводим расследование, чтобы убедиться, что Neuralink полностью соответствует федеральным нормам и обеспечивает безопасность своих работников и населения от потенциально опасных патогенов», — заявили в организации.

В начале декабря стало известно, что в США начали расследование из-за гибели животных в компании Neuralink. Согласно данным источников, начиная с 2018 года из-за экспериментов компании Илона Маска погибло 1500 животных.