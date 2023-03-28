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12:08, 28 марта 2023Спорт

НХЛ оценит целесообразность ЛГБТ-акций после отказов клубов от участия в них

В НХЛ задумались о пересмотре проведения ЛГБТ-акций после отказов клубов от участия в них

Фото: Eric Bolte-USA TODAY Sports / Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) оценит целесообразность проведения ЛГБТ-акций во время матчей. Об этом CTV News заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн.

Он рассказал, что в НХЛ задумались о пересмотре проведения акций в поддержку ЛГБТ после отказов клубов от участия в них. «Проблема в том, что игроки по разным причинам не могут чувствовать себя комфортно, надевая форму в знак поддержки. Плюс индивидуальные отказы от участия отвлекают от самой сути акций, которая в итоге отходит на второй план», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в «Миннесота Уайлд» отказались надеть радужные джерси из-за запрета на ЛГБТ-пропаганду в России. По информации The Athletic, в команде несколько дней изучали закон, принятый в России в 2022 году, и решили не участвовать в акции из-за беспокойства за форварда Кирилла Капризова.

В текущем сезоне от участия в акции также отказались «Чикаго Блэкхокс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Кроме того, не стали надевать радужную форму российские хоккеисты Иван Проворов из «Филадельфия Флайерс» и Илья Любушкин из «Баффало Сэйбрс».

Дарья Коршунова
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