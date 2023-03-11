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00:43, 11 марта 2023Спорт

Отказ клубов НХЛ от радужных джерси объяснили запретом на ЛГБТ-пропаганду в РФ

The Athletic: игроки НХЛ не надевают радужные джерси из-за запрета на ЛГБТ-пропаганду в РФ
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов. Фото: Sergei Belski / Reuters

Игроки «Миннесоты Уайлд» отказались надеть радужные джерси на раскатку перед матчем Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флэймс» из-за запрета на ЛГБТ-пропаганду в России. Об этом сообщает The Athletic.

По информации издания, в команде несколько дней изучали закон, принятый в России в 2022 году, и решили не участвовать в перфомансе из-за беспокойства за российского форварда Кирилла Капризова. Утром перед встречей с «Калгари» представители «Миннесоты» позвонили партнерам по акции Pride Night и объяснили ситуацию. Уточняется, что к выбору клуба отнеслись с пониманием. Отмечается, что по этой же причине от участия в акции отказались другие команды, за которые выступают россияне.

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8 марта сообщалось, что хоккеисты «Миннесоты» не надели форму в поддержку ЛГБТ на раскатку перед матчем, хотя это было запланировано. Вместо этого несколько игроков обмотали свои клюшки радужной лентой и использовали тематические шайбы во время разминки.

Ранее от участия в акции отказались игроки «Нью-Йорк Рейнджерс». Кроме того, не стал надевать радужную форму российский хоккеист «Филадельфии Флайерс» Иван Проворов, за что был раскритикован.

Андрей Стрельцов
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