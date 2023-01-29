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00:45, 29 января 2023Спорт

Хоккеисты «Рейнджерс» отказались от акции в поддержку ЛГБТ перед матчем НХЛ

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» отказались надевать форму в поддержку ЛГБТ перед матчем НХЛ

Фото: Wendell Cruz-USA TODAY Sports / Reuters

Хоккеисты клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» отказались от участия в акции в поддержку ЛГБТ перед матчем Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает Fox News.

«Наш клуб уважает сообщество ЛГБТ, и мы гордимся тем, что привлекаем внимание к важным местным общественным организациям. В соответствии с основными ценностями нашей организации мы поддерживаем право каждого уважительно выражать свои убеждения», — говорится в заявлении команды. При этом имена игроков, отказавшихся надевать форму в поддержку ЛГБТ, не называются.

Матч прошел 28 января в Нью-Йорке и завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев. Перед встречей было объявлено, что игроки «Рейнджерс» выйдут на раскатку в специальных джерси и используют радужную изоленту на клюшках, однако ничего из этого не было исполнено. В составе клуба выступает трое россиян: нападающие Артемий Панарин и Виталий Кравцов, а также вратарь Игорь Шестеркин.

18 января игрок «Филадельфии Флайерс» Иван Проворов отказался выходить на раскатку перед матчем с «Анахайм Дакс» (5:2) из-за использования на ней формы с символикой ЛГБТ. После этого канадский журналист Горд Миллер призвал наказать хоккеиста. Однако в руководстве лиги подчеркнули, что игроки вправе решать, в каких акциях участвовать.

Дарья Коршунова
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