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20:11, 18 января 2023Спорт

НХЛ сделала заявление об отказе россиянина участвовать в акции в поддержку ЛГБТ

В НХЛ заявили, что Иван Проворов был вправе отказаться надевать форму в поддержку ЛГБТ
Иван Проворов

Иван Проворов. Фото: Eric Hartline / USA Today Sports / Reuters

Руководство Национальной хоккейной лиги сделало заявление по ситуации с российским защитником «Филадельфии Флайерc» Иваном Проворовым, который отказался надевать форму в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает ESPN.

В НХЛ подчеркнули, что игроки вправе решать, в каких акциях участвовать. «Хоккей для всех — это общая инициатива, в рамках которой лига призывает отмечать разнообразие и работать над созданием более инклюзивной среды. Мы продолжаем поощрять точки зрения игроков по социальным и культурным вопросам», — рассказали они.

Ранее 18 января стало известно, что Проворов отказался выходить на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» из-за использования на ней формы с символикой ЛГБТ. Спортсмен объяснил, что уважает выбор каждого, однако предпочитает оставаться верным себе и своей религии.

После этого канадский журналист TSN Горд Миллер призвал наказать российского хоккеиста. Он посчитал, что свобода слова не освобождает от последствий.

Анастасия Борисова
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