Хоккеисты еще одного клуба НХЛ отказались от акции в поддержку ЛГБТ перед матчем

Хоккеисты «Миннесоты» отказались надевать форму в поддержку ЛГБТ перед матчем НХЛ

Игроки клуба «Миннесота Уайлд» отказались от участия в акции в поддержку ЛГБТ перед матчем Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Калгари Флэймс» (0:1 по буллитам). Об этом сообщает в Twitter журналист Майкл Руссо.

Хоккеисты не надели форму в поддержку ЛГБТ на раскатку перед матчем, хотя это было запланировано. Вместо этого несколько игроков «Миннесоты» обмотали свои клюшки радужной лентой и использовали тематические шайбы во время разминки.

Ранее от участия в акции в поддержку ЛГБТ отказались игроки еще одной команды — «Нью-Йорк Рейнджерс». Кроме того, не стал надевать радужную форму российский хоккеист «Филадельфии Флайерс» Иван Проворов, за что был раскритикован.

«Миннесота» имеет в активе 79 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции.