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19:54, 28 марта 2023Спорт

ОКР оценил критерии МОК по допуску российских спортсменов

Глава ОКР Поздняков назвал критерии МОК по допуску россиян нарушением прав человека

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков оценил критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к международным турнирам. Его слова приводит РИА Новости.

Поздняков назвал рекомендации МОК нарушением прав человека и дискриминацией. Он потребовал равных условий для спортсменов всех стран и не согласился с проведением дополнительных допинг-тестирований. «Решения исполкома — это фарс, нарушаются принципы МОК и ООН», — заявил глава ОКР.

Ранее во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал допустить до соревнований в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

Анастасия Борисова
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