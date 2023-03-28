ОКР оценил критерии МОК по допуску российских спортсменов

Глава ОКР Поздняков назвал критерии МОК по допуску россиян нарушением прав человека

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков оценил критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к международным турнирам. Его слова приводит РИА Новости.

Поздняков назвал рекомендации МОК нарушением прав человека и дискриминацией. Он потребовал равных условий для спортсменов всех стран и не согласился с проведением дополнительных допинг-тестирований. «Решения исполкома — это фарс, нарушаются принципы МОК и ООН», — заявил глава ОКР.

Ранее во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал допустить до соревнований в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.