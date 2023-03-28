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14:07, 28 марта 2023Россия

В Подмосковье у пациента нашли 36 магнитных шариков в мочевом пузыре

В Подмосковье врачи извлекли из мочевого пузыря 21-летнего пациента 36 магнитных шариков

Фото: Olga Kononenko / Unsplah

В Подмосковье врачи нашли в мочевом пузыре 21-летнего пациента 36 магнитных шариков. Об этом сообщается на сайте областного Минздрава.

«Пациента экстренно прооперировали при помощи эндоскопического оборудования без единого надреза. Сложность заключалась в том, что конструктор в мочевом пузыре разъединился на 36 маленьких элементов. Вытаскивать их по очереди было бы травматично для слизистой», — рассказал заведующий хирургическим отделением урологии Алексей Игнатьев.

По его словам, медики во время операции собрали из магнитов одну длинную цепочку, чтобы извлечь инородные тела из организма. Операция длилась два часа, она прошла успешно. После вмешательства россиянина выписали и отправили лечиться амбулаторно.

Ранее врачи из Раменского нашли 34 магнита в желудке полуторагодовалой пациентки. В ведомстве уточнили, что девочка поступила в больницу в тяжелом состоянии с высокой температурой.

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Анастасия Шейкина
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