Отдыхавший с девушкой турист решил спрыгнуть со скалы и разбился насмерть

На Майорке турист спрыгнул с 12-метровой скалы и разбился насмерть о камни

Американский турист, отдыхавший на Майорке с девушкой, решил спрыгнуть с 12-метровой скалы и разбился насмерть. Об этом сообщает газета Mallorca Zeitung.

Уточняется, что несчастный случай произошел в популярном заливе Кала-Варкес. 26-летнего отдыхающего, ударившегося о камни, заметили члены экипажа проплывавшего мимо парусника. Они вытащили мужчину на берег, однако в этот момент турист уже не дышал. Спасатели прибыли слишком поздно из-за труднодоступности места, поэтому не смогли оказать помощь.

Ранее в Таиланде на железной дороге, известной как «Дорога смерти», погиб турист, пытавшийся сделать селфи во время движения поезда. Сообщалось, что мужчина открыл дверь вагона и высунулся наружу, чтобы сфотографироваться, но поскользнулся и выпал на ходу.

