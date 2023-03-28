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13:38, 28 марта 2023Россия

Появились подробности взрыва на складе в Новой Москве

РЕН ТВ: на складе в Новой Москве взорвался стеклянный изолятор на линии электропередачи

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На складе в поселке подсобного хозяйства Минзаг в Новой Москве взорвался стеклянный изолятор, размещенный на линии электропередачи (ЛЭП). Подробности случившегося сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, были повреждены три автомобиля, припаркованных поблизости. Очевидцы произошедшего утверждают, что видели две яркие световые вспышки — после этого, по их словам, на машины посыпалось стекло. Местные жители обратились за помощью к участковому.

О происшествии на складе стало известно во вторник, 28 марта. Уточнялось, что в результате произошедшего в здании выбило окна.

Ранее сообщалось, что на складе текстильной продукции в Санкт-Петербурге случился пожар, в котором погиб человек. Возгорание охватило площадь в 300 квадратных метров.

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Варвара Родикова
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