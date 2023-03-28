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11:27, 28 марта 2023Россия

На складе в Новой Москве произошел взрыв

РЕН ТВ: в поселке подсобного хозяйства Минзаг в Новой Москве произошел взрыв

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В поселке подсобного хозяйства Минзаг в Новой Москве произошел взрыв. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала отметил, что в результате в здании выбило окна. Кроме того, оказались повреждены несколько припаркованных автомобилей.

Другие обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

27 марта стало известно о пожаре со взрывом в жилой многоэтажке на улице Ломоносова в Екатеринбурге. В результате пострадал один человек, еще 20 жильцов эвакуировали спасатели.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу с переломами и ушибами внутренних органов.

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Анна Щербакова
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