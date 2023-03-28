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11:48, 28 марта 2023Наука и техника

Steam прекратит поддержку Windows 7 и 8

Steam прекратит поддержку Windows 7 и Windows 8 1 января 2024 года

Фото: G0d4ather / Shutterstock / Fotodom

Представители игровой площадки Steam призвали пользователей обновиться до новой версии Windows. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Steam перестанет поддерживать устаревшие операционные системы Windows 7 и Windows 8 1 января 2024 года. Уточняется, что после наступления даты прекращения поддержки запустить клиент Steam на компьютерах под управлением этих ОС будет нельзя.

«Новейшие функции Steam основаны на встроенной версии Google Chrome, которая больше не работает в более старых версиях Windows», — объяснили в Valve, которая управляет игровой площадкой. В компании отметили, что необходимые для работы клиента функции и настройки безопасности присутствуют в Windows 10 и более новых версиях операционных систем от Microsoft.

По данным Steam, самой популярной ОС среди пользователей цифровой площадки является Windows 10 — ее доля составляет 63,51 процента. Доля актуальной Windows 11 составляет 30,33 процента.

В начале марта представители агентства Statcounter заявили, что пользователи устаревших операционных систем неохотно переходят на Windows 11. Самой популярной среди них оказалась Windows 10, которая имеет долю 73,25 процента.

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Андрей Ставицкий
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