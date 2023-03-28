Швеция отказалась давать Венгрии особые обещания в обмен на членство в НАТО

Глава МИД Швеции: Стокгольм не даст Венгрии особых обещаний в обмен на членство в НАТО

Стокгольм отказался давать Будапешту особые обещания в обмен на ратификацию парламентом Венгрии протокола о присоединении Швеции к НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД королевства Тобиаса Билльстрёма.

«Особых меморандумов нет, особых договоренностей с Венгрией нет и заключать мы их тоже не собираемся», — подчеркнул он.

Дипломат указал, что, несмотря на схожую позицию Финляндии и Швеции относительно вопроса приверженности Венгрии демократическим принципам, Будапешт одобрил заявку Хельсинки на членство в альянсе. «Замечу, что в отношении вопросов верховенства права у Финляндии, заявку которой только что ратифицировали, точно такие же взгляды, что и у Швеции. То же самое относится и к ЕС. Швеция и ЕС ясны в своей критике касательно вопросов верховенства закона в Венгрии, но я не вижу в этом проблемы, связанной с процессом НАТО», — пояснил Билльстрём.

Глава МИД также отметил, что краткосрочная задержка не навредит Швеции, однако при присоединении Финляндии к альянсу шведско-финское сотрудничество в военной области не сможет продолжаться так же, как и прежде.

Ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан прокомментировал нежелание страны ратифицировать членство Швеции в НАТО. Он пояснил, что подобная позиция обусловлена высказываниями шведских политиков.

В частности, советник напомнил о заявлении действующего премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, указавшего ранее, что «для Евросоюза большая часть работы и далее означает подрыв развития Венгрии, оказание давления на венгерское правительство и поддержку все более растущей оппозиции».