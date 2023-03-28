Врач назвал неожиданную причину головной боли

Стоматолог Егор Олесов назвал больные зубы одной из причин мигреней

Больные зубы могут быть одной из причин развития мигреней, рассказал стоматолог, завкафедрой Клинической стоматологии и имплантологии Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Егор Олесов. Врач объяснил «Ленте.ру» неожиданную связь проблем с зубами и головной боли.

Практически у каждого взрослого человека во время осмотра можно обнаружить кариес, который при несвоевременном лечении способен привести к разрушению зуба. Это впоследствии негативно сказывается на улыбке и внешности. Помимо этого, проблемы с зубами у детей ведут к нарушениям речи, а у взрослых могут стать причиной мигреней и появления мимических морщин, предупредил Олесов.

Среди детей и молодых людей, как правило, распространены проблемы, связанные с неправильным прикусом. Неровность зубов сказывается на суставе нижней челюсти. Это не только портит улыбку, но и мешает нормально пережевывать пищу, что ведет к развитию несварения и гастрита, пояснил стоматолог.

Олесов добавил, что люди старше 40 лет могут сталкиваться с выпадением зубов: это влияет на дикцию и внешний вид человека. Отсутствие передних зубов может привести к западанию губ, удаление клыков искажает улыбку, а потеря жевательных зубов изменяет линию щек. Все это приводит и к появлению морщин — мягкие ткани остаются без поддержки, в результате чего уголки рта начинают провисать.

Стоматолог подчеркнул, что проблемы с зубами влияют не только на внешний вид человека, но и на его здоровье. Частичное отсутствие зубов может привести к нарушениям носового дыхания, проблемам с ЖКТ и изменениям височно-нижнечелюстного сустава, а проблемы с прикусом часто оказываются причиной постоянных головных болей.

При неправильном расположении зубного ряда оказывается давление на находящиеся рядом нервы и сосуды. Из-за этого могут возникнуть мигрени. Посетить стоматолога необходимо, если головная боль беспокоит по утрам, а болезненные ощущения локализуются за глазными яблоками и в носовых пазухах Егор Олесов стоматолог

«Проблемы с зубами могут отражаться даже на иммунитете. Из-за неспособности хорошо пережевывать овощи, фрукты и орехи, организм недополучает жизненно важные витамины. Для лечения зубов или восстановления зубного ряда не следует откладывать визит к стоматологу. Например, после удаления зуба лучше в течение двух месяцев приступить к протезированию», — подвел итог Олесов.

Ранее стоматолог Бэлла Мусихина объяснила, почему в некоторых случаях стоит удалять даже здоровые зубы. Она рассказала, что часто из-за уже ненужных современному человеку зубов мудрости возникают проблемы со здоровьем.

