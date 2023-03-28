Худший клуб РПЛ возглавил испанский тренер

Московское «Торпедо» объявило о назначении испанца Жозепа Клотета на пост главного тренера

Московское «Торпедо» объявило о назначении на пост главного тренера испанца Жозепа Клотета. Об этом сообщается на сайте клуба.

Срок действия контракта не уточняется. Последним клубом Клотета была итальянская «Брешия», которую он покинул в феврале 2023 года.

«Торпедо» расторгло контракт с предыдущим главным тренером Андреем Талалаевым 22 марта. За время его работы команда не смогла подняться в турнирной таблице и с восемью очками осталась худшей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Клотет стал четвертым тренером «Торпедо» за сезон-2022/2023. Помимо Талалаева, с командой также работали Николай Ковардаев и Александр Бородюк.