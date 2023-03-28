Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Янник Синнер
Сегодня
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Майами (м)
Карен Хачанов
Сегодня
21:30 (Мск)
Стефанос Циципас
Майами (м)
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 7-й матч
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 7-й матч
Джессика Пегула
Завтра
02:00 (Мск)
Анастасия Потапова
Майами (ж)
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Кентен Алис
Завтра
03:30 (Мск)
Даниил Медведев
Майами (м)
14:52, 28 марта 2023Спорт

Худший клуб РПЛ возглавил испанский тренер

Московское «Торпедо» объявило о назначении испанца Жозепа Клотета на пост главного тренера
Жозеп Клотет

Жозеп Клотет. Фото: Cristiano Mazzi / Globallookpress.com

Московское «Торпедо» объявило о назначении на пост главного тренера испанца Жозепа Клотета. Об этом сообщается на сайте клуба.

Срок действия контракта не уточняется. Последним клубом Клотета была итальянская «Брешия», которую он покинул в феврале 2023 года.

«Торпедо» расторгло контракт с предыдущим главным тренером Андреем Талалаевым 22 марта. За время его работы команда не смогла подняться в турнирной таблице и с восемью очками осталась худшей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Клотет стал четвертым тренером «Торпедо» за сезон-2022/2023. Помимо Талалаева, с командой также работали Николай Ковардаев и Александр Бородюк.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Путин высказался о гибели российских военных в Макеевке 1 января
Сотрудник московского кинотеатра украл из сейфа полмиллиона рублей
На Украине обвинили издательства в нарушении закона о госязыке
Труп россиянина нашли в железобетонной будке
Худший клуб РПЛ возглавил испанский тренер
Посла Норвегии в Грузии вызвали в МИД республики
Словакия в пять раз увеличит производство использующихся на Украине снарядов
Минобороны России впервые заявило о сбитом в зоне СВО снаряде GLSDB
Загадочный похититель тысячи рукописей известных писателей избежал тюрьмы
Глава МОК поддержал участие россиян в турнирах в нейтральном статусе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.